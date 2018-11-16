В МФЦ опровергли возможность утечки персональных данных

Москва, , 11:22 — REGNUM Информацию об утечках личных данных жителей Российской Федерации, ранее появившуюся в СМИ, опровергли в ГБУ МФЦ Москвы. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе ведомства отметили, что компьютеры, расположенные в зоне электронных услуг, не имеют полного доступа к сети интернет. Так, пользователи компьютеров могут заходить лишь на некоторые сайты, например, на официальный сайт правительства Москвы или портал для предоставления госуслуг.

Отмечается, что любой житель страны, пришедший в центр, может воспользоваться этими компьютерами.

«Однако некоторые заявители (в МФЦ) при использовании компьютеров оставляют на них скан-копии документов, личные данные», — говорится в сообщении.

Напомним, 16 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что на компьютерах общего пользования в МФЦ якобы хранятся сканированные копии паспортов и другие документы граждан РФ, к которым может получить доступ любой желающий.

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