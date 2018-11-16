День рождения Деда Мороза отметят в Великом Устюге 18 ноября

Москва, , 13:41 — REGNUM В Великом Устюге (Вологодская область) отметят день рождения Деда Мороза. Праздничные мероприятия состоятся 18 ноября в резиденции зимнего волшебника, сообщили в Ростуризме.

На день рождения соберутся сказочные персонажи и гости из различных регионов России. В рамках проекта «Сказочная Россия» планировано праздничное шоу. В день рождения Деда Мороза торжественно зажгут огни на первой новогодней ёлке страны.

Стоит отметить, что в 2018 году исполняется 20 лет с начала реализации в Вологодской области одного из самых популярных туристских проектов в России — «Великий Устюг — родина Деда Мороза».

По словам руководителя Ростуризма Олега Сафонова, количество туристов, посетивших Вологодскую область за два года, выросло на 7% и достигло 2,9 млн человек, их них 300 тыс. туристов побывали в Великом Устюге.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на день рождения Деда Мороза в Великом Устюге состоялось представление «Тайна Волшебного времени». Считается, что именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает зима, и ударяют морозы. Официально Великий Устюг был назван родиной российского Деда Мороза в 1999 году.

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