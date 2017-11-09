Москва, , 13:07 — REGNUM Самый популярный в России Дед Мороз живет в Великом Устюге (Вологодская область). Он зажигает огни на первой новогодней ёлке в стране. Такие дынные приводит аналитическое агентство ТурСтат.

На втором месте расположился Кыш Бабай (Татария). Татарский Дед Мороз и его дочка Кар Кызы, их резиденция находится в селе Яна Кырлай Арского района в 80 км от Казани.

На третьем месте — карельский Морозец Паккайне. Он принимает гостей в резиденции в городе Олонец (Карелия). У Паккайне есть брат Талви Укко с резиденцией в карельском селе Чална рядом с Петрозаводском.

Четвертую строчку рейтинга занимает бурятский Дед Мороз Саган Убген (Сагаан Убугун) или «Белый Старец». Он живет в резиденции в Улан-Удэ в Бурятии.

Пятую — удмуртский Дед Мороз Тол Бабай вместе с помощницей Лымы Ныл (Снежная девочка). Он встречает гостей в селе Шаркан в Удмуртии.

Марийский Дед Мороз Юшто Кугыза вместе с внучкой Лумудыр из села Кукнур в Марий Эл занимает шестую позицию.

Мордовский Дед Мороз Якшамо Атя живет в резиденции в селе Кивать Кузоватовского района Ульяновской области — на седьмой позиции.

На восьмом месте — Ямальский Дед Мороз Ямал Ири, его резиденция находится в поселке Горнокнязевск Приуральского района Ямало-Ненецкого АО.

На девятом — Чувашский Дед Мороз Хел Мучи вместе с внучкой Юр Пике принимают гостей в этнокомплекса «Ясна» д. Кшауши Чебоксарского района Чувашии.

Замыкает Топ-10 популярных в России Дедов Морозов тувинский Дед Мороз Соок Ирей, проживающий в Кызыле (Тува).

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Как сообщает ИА REGNUM, 18 ноября главный российский Дед Мороз празднует день рождения. В 2017 году в этот день в Великом Устюге на главной сцене Вотчины Деда Мороза состоится представление «Тайна Волшебного времени» с танцующим фейерверком.

Считается, что именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. Официально Великий Устюг был назван родиной российского Деда Мороза в 1999 году.

Напомним, в 2017 году жителей России традиционно ожидают длинные новогодние каникулы. Они продлятся с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, то есть целых 10 дней.

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