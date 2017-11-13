День рождения Деда Мороза отметят фестивалем «Сказочная Россия»

Москва, , 09:23 — REGNUM В Великом Устюге Вологодской области 18 ноября отметят День рождения главного российского Деда Мороза, сообщили в Ростуризме.

Впервые в День рождения Деда Мороза пройдет фестиваль «Сказочная Россия».

Праздник в честь Дня рождения Дела Мороза даст старт всем новогодним событиям в стране.

Традиционно зажгутся огни на первой новогодней ёлке страны, и начнется новое новогоднее путешествие Деда Мороза.

В этот день Великий Устюг привезут своих сказочных 50 регионов России. Фестиваль будет транслироваться через интернет на всю страну.

Как пояснили в Ростуризме, суть фестиваля «Сказочная Россия» заключается в объединении всех сказочных персонажей страны в единый проект.

Планируется, что это проект станет одним из интереснейших туристских направлений и будет способствовать наращиванию туристического потока в регионы России.

«Маршруты в рамках проекта «Сказочная Россия» будут включать усадьбы и резиденции волшебных героев, культурно-исторические объекты, памятники архитектуры и многое другое. Такие путешествия будут интересны российским и зарубежным туристам, отдыхающим семьями с детьми, и всем, кто хочет окунуться в сказку», — пояснил глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Как сообщает ИА REGNUM, 18 ноября главный российский Дед Мороз празднует день рождения. В 2017 году в этот день в Великом Устюге на главной сцене Вотчины Деда Мороза состоится представление «Тайна Волшебного времени» с танцующим фейерверком. Считается, что именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. Официально Великий Устюг был назван родиной российского Деда Мороза в 1999 году.

Читайте также: Топ-10 популярных в России Дедов Морозов