Петросян официально стал холостяком — адвокат

Москва, , 12:06 — REGNUM Брак артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, проживших вместе более 30 лет, официально расторгнут. Такое решения принял в пятницу, 16 ноября, Хамовнический суд Москвы. Об этом сообщил адвокат юмориста Сергей Жорин в интервью ТАСС.

«Суд только что удовлетворил наше требование… — сказал защитник. — Евгений Ваганович (Петросян) отныне официально стал холостяком».

По его словам, Степаненко всячески пыталась затянуть этот процесс, однако суд удовлетворил требование его подзащитного.

Адвокат Евгения Петросяна добавил, что решение суда можно назвать маленькой, но важной победой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иск по разделу совместно нажитого с супругом Евгением Петросяном имущества юмористка Елена Степаненко подала в Хамовнический суд Москвы в июле 2018 г. Позже обе стороны попросили и о разводе. По просьбе артистов бракоразводный процесс проходил в Хамовническом суде в закрытом от СМИ режиме.

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