Петросян начал опись ценностей, нажитых вместе со Степаненко

Москва, , 09:27 — REGNUM Представителям известного артиста Евгения Петросяна удалось попасть в квартиру и начать опись имущества, которое он нажил в браке с Еленой Степаненко. Об этом 13 сентября передает РАПСИ со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

По словам Жорина, «опись ещё не завершена, предметов в квартире большое количество». Ожидается, что в документ будут включены более двух тысяч предметов, в том числе картины, книги, фарфор и иконы. В семье именно Петросян, по свидетельству его защитника, увлекался коллекционированием антиквариата.

Адвокат рассказал, что Евгению Петросяну несколько месяцев не удавалось попасть в квартиру, где хранятся вещи, несмотря на определение суда и исполнительный лист. Сейчас это удалось сделать «вместе с приставами».

После составления описи будет произведена оценка совместного имущества.

Напомним, после 30 лет брака юмористка Елена Степаненко подала иск о разделе совместно нажитого имущества, которое оценивается примерно в 1,5 млрд рублей. Сейчас на все ценности, которые нажиты семьей артистов, наложен обеспечительный арест. Заседания по делу проходят в Хамовническом суде в закрытом режиме.

Как сообщалось, в числе прочих предметов супруги делят раритетные книги «Оккультизм и сексуальность» Ганса Фреймарка и «История суеверий и волшебства» Альфреда Леманна — обе 1910 года выпуска, и стоимость может доходить до 5 млн рублей.

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Как ранее заявлял господин Жорин, Степаненко претендует на 80% имущества, а Петросян предлагает делить поровну.

«Степаненко хочет большинство объектов недвижимости, все картины, иконы, культурные ценности. Они переданы ей на ответственное хранение, но пристав не может попасть в квартиру», — сетовал защитник.

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Сама Елена Степаненко пока неохотно общается с прессой. «У каждого в жизни что-то случается. Вот у нас с Евгением Вагановичем случился развод», — сухо прокомментировала она телеканалу «Россия 1».

Добавим, что судебное заседание по делу Степаненко — Петросян отложено до 11 октября.