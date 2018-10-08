Суд в Москве арестовал счета Степаненко в рамках развода с Петросяном

Москва, , 14:16 — REGNUM Хамовнический суд Москвы арестовал все счета Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса с юмористом Евгением Петросяном, сообщает 8 октября адвокат артиста Сергей Жорин.

«Я заявил ходатайство в Хамовнический суд — оно было удовлетворено, суд арестовал все имеющиеся у Степаненко счета, — цитирует «Интерфакс» Жорина. — Сумму разгласить не могу, но она приличная».

По его словам, в настоящее время опись имущества закончена, но, скорее всего, придется делать экспертизу, оценку и тому подобное. При этом если Степаненко захочет сесть за стол переговоров, стороны договорятся «очень быстро», добавил он.

Напомним, после 30 лет брака юмористка Елена Степаненко подала иск о разделе совместно нажитого имущества, которое оценивается примерно в 1,5 млрд рублей. Ранее на все ценности, которые нажиты семьей артистов, был наложен обеспечительный арест.

Сообщалось, что в числе прочих предметов супруги делят раритетные книги «Оккультизм и сексуальность» Ганса Фреймарка и «История суеверий и волшебства» Альфреда Леманна — обе 1910 года выпуска, их стоимость может доходить до 5 млн рублей.

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