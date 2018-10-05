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«Малдорианец»: Disney анонсировал новый сериал по «Звездным войнам»

Культура

Снимать эпизоды нового шоу будут известные режиссёры

Лос-Анджелес, США, 5 октября 2018, 10:12 — REGNUM  Новый сериал по вселенной «Звёздных войн», который будут снимать Тайка Вайтити и Брайс Даллас Ховард будет называться «Малдорианец» (The Mandalorian). Об этом 4 октября сообщил портал Collider.

https://twitter.com/Collider/status/1048007576397463552

Отмечается, что в реализации проекта также примут участие режиссёры Дебора Чоу и Рик Фамуиива. Согласно официальному синопсису, после рассказов о Джанго Фетте и Бобе Фетте, в мире звездных войн появится ещё один воин-малдорианец. Это будет одинокий стрелок, путешествующий по краю галактики, где Новая Республика не пользуется авторитетом.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что сотрудник Университета Южной Калифорнии Мортен Бэй заявил: русские тролли виноваты в том, что у поклонников вселенной сложилось плохое впечатление о фильме «Звёздные войны: Последние джедаи». Он пришёл к подобным выводам после изучения комментариев на странице режисёра Райана Джонсона.

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