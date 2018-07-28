В новом эпизоде саги «Звездные войны» снова появится Кэрри Фишер

Лос-Анджелес, США, , 05:44 — REGNUM Роль принцессы Леи в новой части «Звездных войн» будет исполнена скончавшейся актрисой Кэрри Фишер, сообщает официальный сайт киносаги.

Сообщается, что для реализации этого будут использованы кадры, отснятые еще для седьмого эпизода, но не попавшие в окончательный вариант фильма.

«Мы никогда не собирались брать кого-либо другого на эту роль или же использовать компьютерную графику. С разрешения ее дочери, Билли, мы нашли способ увековечить Кэрри в роли Леи в девятом эпизоде при помощи кадров, отснятых для седьмого эпизода», — заявил режиссер фильма Джей Джей Абрамс.

Также сообщается, что саундтрек для нового эпизода киносаги вновь напишет известный композитор Джон Уильямс. Выход девятого эпизода намечен на декабрь 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года стало известно, что сценаристы Саймон Кинберг и Джеймс Мэнголд, известные по работе над фильмом «Логан», напишут сценарий к фильму по вселенной «Звездных войн» о персонаже Боббе Фетте.