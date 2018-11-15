Красная икра, крабы и салаты: Цеповяз питался в колонии на 60 тыс. рублей

Москва, , 14:48 — REGNUM Осужденный за массовые убийства и отбывающий наказание в амурской колонии Вячеслав Цеповяз ежемесячно получал деликатесы на сумму до 60 тыс. рублей, заявил 15 ноября официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

По его словам, в ходе прокурорской проверки был установлен местный житель, который от одного до трех раз в месяц за вознаграждение покупал продукты и передавал их осужденному.

«Деньги на продукты питания ему перечисляли также родственники заключенного — приблизительно в сумме от 30 тыс. до 60 тыс. руб. в месяц», — заявил Куренной на интернет-канале надзорного ведомства «Эфир».

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Он также добавил, что мужчина покупал в больших объемах конфеты, колбасы, сыр, готовые салаты, иногда красную икру (до килограмма), сигареты, крабов и красную рыбу.

Напомним, ранее в СМИ появились фотографии, на которых осужденный на 20 лет тюрьмы член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, находясь в колонии, питается шашлыком, крабами и красной икрой. По данному факту следователи возбудили уголовное дело в отношении ряда сотрудников исправительной колонии, в которой отбывает наказание Цеповяз.

По версии следствия, ряд сотрудников колонии с января 2015 года по февраль 2018 года превышали свои полномочия, создавая привилегированные условия отбывания наказания для лица, признанного виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

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