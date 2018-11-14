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Замглавы ФСИН сказал, во сколько обходится суточный паёк осуждённого

Общество

Составлен четкий рацион питания

Замглавы ФСИН сказал, во сколько обходится суточный паёк осуждённого
Иван Шилов © ИА REGNUM
Места лишения свободы

Москва, 14 ноября 2018, 03:13 — REGNUM  В сутки на питание осуждённого в российских колониях тратится 72 рубля, заявил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Этих денег хватает, чтобы обеспечить нужное количество калорий. Если в 2012 году на питание было затрачено 24 млрд рублей, то в этом году — около 15 млрд.

«Был составлен четкий рацион питания — с учётом, сколько кому положено калорий — мужчине, женщине, несовершеннолетнему, больному человеку», — сказал Максименко.

Отметим, что вопрос о питании в колониях обсуждается на фоне скандала с заключенным Вячеславом Цеповязом членом «банды Цапков», который, судя по фотографиям в интернете, питался в тюрьме красной икрой и шашлыками.

Читайте ранее в этом сюжете: СК возбудило дело против сотрудников тюрьмы, в которой сидит Цеповяз

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