СК возбудило дело против сотрудников тюрьмы, в которой сидит Цеповяз

Москва, , 23:33 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ряда сотрудников исправительной колонии, в которой отбывает наказание член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба СК России.

Сообщается, что в отношении должностных лиц сотрудников исправительной колонии № 3 Управления Федеральной службу исполнения наказаний по Амурской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, неустановленные к настоящему времени сотрудники колонии в период с января 2015 года по февраль 2018 года превышали свои полномочия, создавая привилегированные условия отбывания наказания для лица, признанного виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

В СК подчеркнули, что такие действия не просто являются нарушением закона, но и противоречат «общепринятым нормам морали». Следствие установит всех виновных в этом деле.

Напомним, что в СМИ появились фотографии, на которых осужденный на 20 лет тюрьмы член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, находясь в колонии, питается шашлыком, крабами и красной икрой. Сам Цеповяз утверждает, что фотографии были сделаны не в тюрьме.