Аэропорт «Пулково» сумел оспорить повторный штраф за загрязнение реки Новая

Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал подлежащим отмене штраф, назначенный аэропорту «Пулково» городским комитетом по природопользованию охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности за загрязнение реки Новая. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 ноября в пресс-службе управляющей компании аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС).

Поскольку «Пулково» поднадзорно органам власти федерального уровня, ранее департамент Росприроднадзора по СЗФО оштрафовал ВВСС за превышение нормативов сброса по ряду загрязняющих веществ, зафиксированное весной 2018 года.

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Арбитражный суд посчитал повторное проведение проверки тех же требований органом исполнительной власти Санкт-Петербурга, каким является комитет по природопользованию, нарушением федерального закона №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц».

«Назначение Комитетом по природопользованию штрафа ВВСС свидетельствует о превышении предоставленных ведомству полномочий. Кроме того, суд подтвердил, что постановление в отношении аэропорта было вынесено после истечения срока давности, и признал его недействительным», — отметили в управляющей компании аэропорта.

Там также пояснили, что нарушение было вызвано увеличенным числом противообледенительных обработок воздушных судов в аэропорту из-за сложных метеоусловий прошлого зимнего сезона. В «Пулково» заверяют, что принимают все необходимые меры к тому, чтобы такая ситуация не повторилась.

«Службы Пулково осуществляют дополнительный контроль качества стоков, попадающих в водосточно-дренажную систему аэропорта», — говорят в ВВСС.

Ранее петербуржцы неоднократно жаловались на загрязнение реки Новая. Речь шла о неочищенных стоках, нефтепродуктах, зловонном запахе, а в июле 2018 года там массово гибла не только рыба, но и птицы.

В «Пулково» подчеркивают, что водопользователем реки Новая является не только аэропорт, но и более десяти сельскохозяйственных, химических и промышленных предприятий, а в воду реки попадают продукты разложения свалки отходов на Волхонском шоссе. Кроме того, реку давно не чистили от донного ила и других отложений, что также могло привести к экологическому ущербу.

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В свою очередь, департамент Росприроднадзора по СЗФО 12 ноября 2018 года направил иск в суд Московского района Санкт-Петербурга в отношении ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». Надзорное ведомство требует запретить деятельность ООО ВВСС по сбросу загрязненных сточных вод по выпускам №2 и №3 в канал Новый и далее в реку Новая.

«Если суд поддержит требование Росприроднадзора, то общество будет обязано прекратить любой сброс сточных вод в канал Новый, впадающий в реку Новая», — отметили в департаменте Росприроднадзора по СЗФО.

Там также отметили, что рассчитанный ранее размер ущерба, причиненный реке Новая, превышающий 100 млн рублей, в настоящее время проходит согласование в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. После чего он будет предъявлен аэропорту для возмещения.

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