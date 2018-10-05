Аэропорт «Пулково» могут оштрафовать на 100 млн рублей за загрязнение реки

Санкт-Петербург, , 09:24 — REGNUM Петербургскому аэропорту «Пулково» предъявят требования о возмещении нанесенного экологического ущерба на сумму более 100 млн рублей. Речь идет о загрязнении реки Новая, на гибель флоры и фауны в которой неоднократно жаловались властям обеспокоенные петербуржцы.

Как сообщили в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО, в сбросах сточных вод с территории аэропорта «зафиксированы превышения по ряду загрязняющих веществ, среди которых и специфические, которые входят в состав антиобледенительной жидкости для обработки самолетов».

В надзорном ведомстве ранее предлагали отозвать у управляющей компании аэропорта право пользования рекой Новая с целью сброса сточных вод. Там также рассчитали ущерб, причиненный водному объекту сбросами с территории аэропорта. Он составил более 100 млн рублей и будет предъявлен ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

«Департаментом выдано предписание об устранении нарушений. По имеющимся в ведомстве сведениям, общество приступило к реализации комплекса мероприятий, направленных на предотвращение сброса сточных вод с превышением загрязняющих веществ», — говорится в сообщении Росприроднадзора по СЗФО.

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