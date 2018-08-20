В зловонии реки в Петербурге, где дохли утки, оказался виноват аэропорт

Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM В Петербурге собираются заключить государственный контракт на оздоровление реки Новая, где совсем недавно находили дохлых уток. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 августа в аппарате депутата Заксобрания Петербурга Надежды Тихоновой.

Тихонова получила ответ от городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, где уточняется, что подрядчик должен будет системно решить вопрос «улучшения экологического состояния реки Новая и разработки научно-обоснованных мероприятий по ее оздоровлению». Документ подписал руководитель комитета Игорь Григорьев.

Ранее местные жители неоднократно жаловались на загрязнение реки в Кировском районе Петербурга. Речь шла о неочищенных стоках, нефтепродуктах, зловонном запахе, а в июле там начала массово гибнуть не только рыба, но и птицы. Фотографии мертвых уток заполонили соцсети.

Согласно упомянутому контракту, подрядчик должен будет в течение года исследовать реку Новая и ее водосборную территорию. Его предполагают подписать уже осенью 2018 года. Реку также включили в адресную программу комитета, в соответствии с которой трижды в месяц летом и дважды в месяц зимой ее убирают от «наплавного мусора», отмершей растительности и водорослей.

Игорь Григорьев также сообщает в документе, что после массовых жалоб горожан на неприятный запах от реки Новая Институт озероведения РАН исследовал дно водоема. В итоге, специалисты установили, что источником зловония зимой и весной 2018 года оказался аэропорт «Пулково».

А именно, «деятельность ООО «Воздушные ворота Северной Столицы» (управляющая компания аэропорта — прим. ред.), связанная с отведением поверхностных сточных вод, образующихся после обработки взлетно-посадочных полос и корпусов гражданских воздушных судов жидкостями против обледенения, в канал Новый (Сбросной) и далее в реку Новую». Управляющую компанию привлекли к административной ответственности.

«В ответ на представление комитета об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» направило в комитет информацию о проведении ряда мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на водный объект», — пишет Григорьев.

Депутат Надежда Тихонова поприветствовала решение комитета исследовать экологическое состояние реки Новая, а также заметила, что аэропорт постоянно использует антиобледенительную жидкость, и, если не прибегать к мерам предосторожности, ядовитые вещества будут неизменно попадать в воду реки, которая образует систему прудов от линии Октябрьской железной дороги до исторической усадьбы Александрино.

«Общая длина реки 5 километров, и проходит она среди плотно застроенных территорий и парковых зон микрорайона Ульянка. Засорение этого водоема и его экологическое неблагополучие скажутся на качестве жизни более ста тысяч петербуржцев, проживающих по соседству, а также могут оказать негативное влияние и на состояние воды в Финском заливе», — подчеркивает парламентарий.

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