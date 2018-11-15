ОП РФ потребовала уволить назвавшую Цеповяза «меценатом» главу ОНК

Москва, , 10:50 — REGNUM Глава общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова, назвавшая осужденного по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза «меценатом», должна покинуть свой пост. Об этом 15 ноября заявила председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

«Охотникова должна уйти с поста председателя и члена ОНК. Очень жалею, что в свое время совет Общественной палаты России поддержал ее кандидатуру, ориентируясь на предложение региональных гражданских активистов», — заявила Гурцкая в интервью РБК.

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Напомним, ранее Охотникова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию Цеповяза, назвав его «меценатом, легитимным депутатом, известным предпринимателем и потомственным фермером». Однако позже запись исчезла с ее страницы.

Как сообщало ИА REGNUM, Цеповяз, отбывающий наказание в колонии строгого режима в Амурской области, входил в состав банды, которая в течение многих лет действовала в станице Кущёвская Краснодарского края. На счету банды 19 убийств, включая детей.

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