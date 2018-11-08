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Цеповяз, поедавший в колонии икру и крабов, помещен в штрафной изолятор

Общество

В 2010 году Цеповяз участвовал в убийстве 12 человек

Благовещенск, 8 ноября 2018, 08:06 — REGNUM  Участник массовой расправы в станице Кущёвской, член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз помещен в штрафной изолятор после появления в сети снимков, на которых он в колонии поедает деликатесы. Об этом рассказал адвокат осужденного, передает «5 канал».

Защитник Цеповяза уточнил, что узнал об изменении условий содержания заключенного 7 ноября, во время встречи с ним. Ранее Цеповяз находился в обычном бараке. Причины помещения осужденного в изолятор юристу пока неизвестны.

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Как сообщало ИА REGNUM, опубликованные в соцсетях снимки Цеповяза, поедающего икру, шашлык и крабов, вызвали широкий резонанс. В 2013 году году Цеповяз получил 19 лет и 10 месяцев лишения свободы за преступления, совершенные в составе банды Сергея Цапка. В их числе — убийство 12 человек, включая детей, в станице Кущевская Краснодарского края в 2010 году.

В ФСИН подтвердили, что снимки с Цеповязом сделаны в колонии, однако дело было в 2015 году. Материалы, собранные по итогам служебной проверки, переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

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