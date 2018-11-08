Экс-супруга Цеповяза рассказала о тратах на его содержание в колонии

Благовещенск, , 13:25 — REGNUM Бывшая супруга Вячеслава Цеповяза, осуждённого к длительному сроку заключения за массовое убийство в составе банды Цапка в станице Кущевской на Кубани, Наталья Стришняя готова предоставить сотрудникам прокуратуры номера всех банковских карт, а также сведения о денежных переводах на счета отбывающего наказание в колонии Цеповяза.

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По её словам, которые приводит RT, на содержание бывшего мужа в месяц уходило порядка 250 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Вячеслав Цеповяз — сообщник главаря преступной группировки «Цапковские», жестко расправившейся в 2010 году с семьёй фермера в станице Кущевской Краснодарского края, и осуждённый к 20 годам лишения свободы помещён в штрафной изолятор колонии в Амурской области. Этому предшествовал скандал с появившимися в сети фотографиями, на которых заключённый в исправительном учреждении ест икру, крабов и жарит шашлыки.

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Как показала прокурорская проверка, осуждённый по делу «банды Цапка» систематически нарушал свои обязанности и существующие в колонии запреты. В частности, Цаповяз систематически переписывался со своим сыном по мобильному телефону, необоснованно получал поощрения, мог пользоваться стационарной телефонной связью в служебных помещениях колонии.

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