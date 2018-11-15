В голосовании за название аэропорта Якутска лидирует Платон Ойунский

Якутск, , 08:53 — REGNUM Жители Якутии активно выбирают великое имя для главного аэропорта республики. На 14 ноября в голосовании лидировал первый лётчик республики Валерий Кузьмин, а 15 ноября уже — известный в регионе философ, поэт и общественный деятель Платон Ойунский. Аэропорту Якутск якутяне также предлагают дать имена основателя Якутска, путешественника и исследователя Сибири Петра Бекетова, а также первого резидента республики Михаила Николаева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным с портала Великиеимена. рф, в Якутске за личностей, фамилии которых могут стать дополнением к названию аэропорта, проголосовали 11 129 человек. Больше всего голосов — 6487 — отдано за общественного деятеля, поэта, писателя, драматурга и философа Якутии Платона Ойунского. На втором месте — первый якутский лётчик Валерий Кузьмин, набравший 2858 голосов и ещё вчера сохранявший лидерство.

1193 якутян поддержали основателя Якутска и исследователя Сибири Петра Бекетова, 591 — первого президента республики Михаила Николаева.

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Как сообщало ИА REGNUM, изначально жители Якутии с недовольством восприняли идею дополнить название республиканского аэропорта. Предложенная сперва фамилия первого лётчика региона Валерия Кузьмина им показалась незвучной.

«Зачем? Поясните мне кто-нибудь», «В первую очередь название должно быть красивое. Чем плохо название Туймаада?», «Логичнее по названию местности», «Зачем эти лишние траты на переименование?», «При всём уважении к Кузьмину, название аэропорт имени Кузьмина звучит не очень», — высказывали мнения жители Якутии.