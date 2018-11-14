Плата за ЖКХ в 2019 году будет расти дважды

Москва, , 10:38 — REGNUM Постановление об особенностях индексации платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в Российской Федерации в 2019 году подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Решение правительства РФ направлено на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги в следующем году не превышала обычный уровень, несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года.

В документе говорится, что индексация тарифов за коммунальные услуги пройдет в два этапа. Так, первое повышение, на 1,7%, ожидается 1 января 2019 года, а с 1 июля 2019 года тарифы будут проиндексированы дополнительно на 2,4%.

Всего в 2019 году плата вырастит на 4,1%, а не «привычные» 4%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 января 2019 года НДС повышается на два процента и составит 20%. Глава ФАСИгорь Артемьев заявил, что альтернативой индексации тарифов ЖКХ в два этапа в 2019 году являются снижение тарифов или перевод их в обязательные инвестиции.

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