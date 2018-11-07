Коллекторы проявляют интерес к должникам за ЖКХ — СМИ

Москва, , 12:10 — REGNUM Долгами жителей Российской Федерации за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которые в целом по стране превышают 500 млрд рублей, заинтересовались коллекторские агентства. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты, которые позволят увеличить объем передаваемых коллекторам долгов населения, планирует в ближайшее время СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

Отмечается, что в настоящее время коллекторам в разработку отдают не более 5% от общей задолженности населения. При этом сами поставщики коммунальных услуг взыскивают долги с населения, однако эффективность данных мер не очень высокая.

«На досудебной стадии она (эффективность) находится на уровне 5−10%, — сказал руководитель агентского комитета НАПКА Виктор Семендуев. — На судебной стадии —15−20%».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задолженность за оплату ЖКХ в России за первый квартал 2018 года, по данным Росстата, выросла на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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