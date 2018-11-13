Госдума продлевает работу Фонда ЖКХ и уточняет понятие аварийного жилья

Москва, , 15:19 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, продлевающий еще на семь лет работу Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Правительство РФ предлагает продлить срок деятельности государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» до 1 января 2026 год. Ранее планировалось, что фонд прекратит работу в 2019 году.

Уточняется и понятие аварийного жилья. К аварийному жилищному фонду будут относиться жилые помещения в многоквартирных домах, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Сейчас таковым считает жилье, признанное аварийным до 1 января 2012 года.

Увеличивается срок действия обязательства субъекта РФ по переселению граждан из всего аварийного жилищного фонда, которое является условием предоставления субъекту РФ финансовой поддержки Фонда, — до 1 сентября 2025 г. При этом заявки на предоставление такой поддержки могут направляться в срок с 1 января 2019 г. до 1 июля 2025 г.

Читайте также: Менее аварийное: Минстрой ищет возможности не расселять

В целом планируется расселить 12 млн кв.м. жилья, уточнила замглавы Минстроя Наталья Антипина. Предлагается уточнить понятие «ветхого жилья», министерство раздумывает о создании специальной программы, предполагающей проведение капитального ремонта для жилья, признанного ветхим.

Ликвидация аварийного жилья — важный фактор повышения качества жизни населения, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал необходимость решения этого вопроса.

По словам Володина, работа фонда показала эффективность такого механизма финансирования капремонта и переселения граждан из непригодных для проживания помещений.

«За 2008−2018 годы новое жилье получили 1,02 млн человек, ликвидировано 15,85 млн квадратных метров аварийного жилья», — уточнил спикер Госдумы.

Госдума должна принимать системные решения, которые позволят обеспечить реализацию «майского указа» президента, подчеркнул Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект, продлевающий работу фонда ЖКХ, внесен в Госдуму