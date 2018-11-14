Каток в Парке Горького оформят в индустриальном стиле

Москва, , 08:15 — REGNUM В Москве в Парке Горького 22 ноября открывается каток с искусственным покрытием. В 2018 каток оформят в индустриальном стиле. В честь старта нового зимнего сезона в парке на льду пройдет вечеринка с выступлением музыкантов, сообщается на портале мэра Москвы.

Так, на арке главного входа в Парк Горького появится неоновая конвейерная лента, перед входом на каток установят 10-метровую фабричную трубу, в центре катка появится инсталляция из тысячи подсвечивающихся труб. Павильоны катка будут напоминать фабричные цеха, их оформят в черном, зеленом и красном цветах.

Площадь катка искусственным покрытием составит около 18 тыс. кв. метров. Одновременно на катке смогут находиться порядка 6 тыс. человек. Каток разделят на три зоны: основная ледовая площадка для всех посетителей, детская площадка и зона для любителей хоккея. На катке будет работать 21 точка общественного питания.

Каток в индустриальном стиле в Парке Горького будет работать до 10 марта 2019 года включительно со вторника по воскресенье, понедельник — выходной день.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 гола Парк Горького в Москве отметил 90-летний юбилей. Несмотря на свой солидный возраст, Парк Горького привлекает совершенно разные поколения москвичей, являясь одним из самых посещаемых мест столицы.

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