Парк Горького в Москве отмечает 90-летний юбилей выставкой о своей истории

Москва, , 10:36 — REGNUM В Московском музее современного искусства в залах на Гоголевском бульваре проходит выставка «Парк Горького: Фабрика счастливых людей». Экспозиция представляет собой масштабную историческую инсталляцию, повествующую о знаковых моментах в жизни парка. 700 уникальных фотографий, графические листы, архитектурные макеты, документы, афиши, личные вещи создателей парка, а также 30 телевизоров, показывающих хронику 1990-х — создают у посетителей ощущения непреходящей радости от пребывания в самом любимом и популярном месте отдыха москвичей.

Недаром знаменитая фраза Герберта Уэллса о парке — «Фабрика счастливых людей» — стала для организаторов основополагающей в работе над выставкой. Для нее были привлечены документы и произведения из коллекций ГМИИ им. А.С.Пушкина, Музея архитектуры им. Щусева, Московского музея современного искусства, Музея Москвы, Музея Кино, Музея Новый Иерусалим, Центрального музея Вооруженных Сил и Тульского областного художественного музея.

Выступая на открытии выставки, глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский отметил, что «за последние годы территория парка значительно расширилась и уже простирается от памятника Петру I до Воробьевых гор».

«Несмотря на свой солидный возраст, Парк Горького абсолютно созвучен городу. Он привлекает совершенно разные поколения москвичей, являясь одним из самых посещаемых мест столицы. Одна из важнейших задач команды Парка Горького — помнить историю парка, сохранять ее, передавать будущим поколениям и при этом продолжать развивать парк и его территорию», — подчеркнул министр столичного правительства.