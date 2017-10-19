Каток в московском Парке Горького погрузят в стереопространство

Москва, , 09:20 — REGNUM Посетителей катка в московском Парке Горького в зимнее время ждут необычные эффекты. Павильоны, декорации и центральный фонтан преобразуют в стереопространство, сообщает 19 октября сайт мэра Москвы.

Привычные элементы павильона будут расписаны повторяющимися волнообразными линиями синего и белого цветов, таким образом, чтобы они создавали иллюзию движущихся волн. В центральной части павильона будет установлен 10-метровый светодинамический куб, а одна из дорожек в парке на зимнее время преобразится в световой тоннель.

«В этом сезоне мы заново открываем понятие «стерео». В Парке Горького стерео — это свет, цвет, звук, пространство, перспектива и гармония. Наш каток — больше чем каток, это стереомагнит, место силы, куда вам захочется вернуться», — пояснила директор Парка Горького Марина Люльчук готовящиеся преобразования.

Отмечается, что погружение в стереопространство начнется со входа в парк. Рядом с аркой будут установлены неоновые фигуристы, которые будут включаться поочередно и создавать у зрителей иллюзию движения.

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Светодинамический куб будет создан путем вложения в большой куб нескольких меньших по размеру, по типу матрешки. Его элементы украсят 15 километрами светодиодной ленты, чтобы затем настроить мерцание и создание оптических иллюзий у посетителей.

Новшеством зимы 2017−2018 в Парке Горького станут дискотеки. Они будут проходить под прозрачным стеклянным куполом с участием известных столичных диджеев.

Отметим, каток в Парке Горького — одна их самых крупных ледовых площадок в Европе. В прошлом году темой оформления стало уличное искусство — каток украсили эффектные световые инсталляции, а павильоны проката коньков и кассовые боксы оформили современные художники.

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