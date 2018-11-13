Работа в библиотеке, зарядка и йога: Улюкаев рассказал о жизни в колонии

Тверь, , 15:53 — REGNUM Осуждённый за коррупцию экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев рассказал в письме порталу News.ru о своей жизни в исправительной колонии № 1 Тверской области.

В письме Улюкаев ответил на ряд вопросов журналистов. Так, экс-министр рассказал о своей работе в библиотеке, куда он был направлен, по словам замглавы ФСИН Валерия Максименко, как человек «с большим интеллектом, опытом и потенциалом».

«Работа в библиотеке довольно интересна и, надеюсь, небесполезна. Библиотека здесь хорошая — более 15 тыс. книг, в основном художественных», — отметил бывший министр.

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Улюкаев рассказал, что поддерживает физическую форму зарядкой на свежем воздухе, в которую включает отдельные элементы йоги. Отвечая на вопрос о работе на государственной службе, бывший министр отметил, что «скучает только по своим родным и близким».

Напомним, в декабре 2017 года Алексей Улюкаев был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорён к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере почти 130,4 млн рублей.

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