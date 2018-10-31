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Суд снял арест с банковского счёта Алексея Улюкаева

Общество

Для оплаты штрафа

Суд снял арест с банковского счёта Алексея Улюкаева
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дело Алексея Улюкаева

Москва, 31 октября 2018, 11:01 — REGNUM  Замоскворецкий суд Москвы снял арест с банковского счёта осуждённого за коррупцию экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщает 31 октября корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Ранее Федеральная служба судебных приставов обратилась в суд с ходатайством о снятии обеспечительного ареста со средств Улюкаева для оплаты штрафа в размере 130,4 млн рублей.

Напомним, в декабре 2017 года Алексей Улюкаев был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорён к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере почти 130,4 млн рублей.

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Дело Улюкаева
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