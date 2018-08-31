Улюкаев госпитализирован в тюремную больницу

Тверь, , 17:49 — REGNUM Руководитель Общественной наблюдательной комиссии Тверской области Игорь Эльгардт сообщил о госпитализации бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который отбывает срок в исправительной колонии. Соответствующее заявление Эльгардт сделал журналистам сегодня, 31 августа.

По словам Эльгардта, Улюкаев действительно был госпитализирован в тюремную больницу в городе Торжок. Но это была плановая госпитализация, а не экстренный случай. Жизни Улюкаева ничто не угрожает.

Напомним, что Улюкаев был признан виновным в вымогательстве взятки в особо крупном размере у руководства компании «Роснефть». Он был задержан с поличным. Улюкаев был приговорён к восьми годам заключения и штрафу в 130 млн рублей (почти столько он вымогал в качестве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина)