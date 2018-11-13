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Туристы назвали самые добрые города России — опрос

Общество

На первом месте рейтинга оказался город Санкт-Петербург, за который проголосовали 32% респондентов

Туристы назвали самые добрые города России — опрос
Алексей Петрович Боголюбов. Ростральная колонна около фондовой биржи, Санкт-Петербург (фрагмент). 1876

Москва, 13 ноября 2018, 13:14 — REGNUM  Город в Российской Федерации, в котором живут самые добрые люди, определили туристы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом бронирования жилья Tvil.ru.

«Рейтинг подготовлен путём опроса в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Так, на первом месте рейтинга оказался город Санкт-Петербург, за который проголосовали 32% респондентов.

На втором месте оказался Краснодар (17% опрошенных), на третьем — Севастополь, Казань и Петрозаводск (по 10% голосов).

Отметим, что Москва занимает десятое место в рейтинге самых «добрых» городов страны.

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