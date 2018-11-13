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Четверть жителей России никогда не пользовались интернетом

Общество

Опрос «Левада-центра»

Москва, 13 ноября 2018, 11:08 — REGNUM  Большинство жителей России (76%) старше 18 лет являются постоянными интернет-пользователями. За три года их количество выросло на 7% (в 2015 году 69%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

При этом 57% опрошенных практически ежедневно пользуются интернетом (в 2015 году — 41%). Несколько раз в неделю в интернет входят 12% (в 2015 году — 19%). Один раз в неделю или реже одного раза в неделю в глобальную сеть заходят 5% и 2% соответственно.

Примечательно, что четверть жителей России (24%) никогда не пользовались интернетом. Но стоит отметить, что их число за три года снизилось. Так, в 2015 году о том, что не заходят в интернет заявляли 30% граждан.

Опрос проведен 18 — 24 октября 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, 60% пенсионеров в России не знают о современных каналах проведения платежей. 74% пожилых людей считают наиболее удобным традиционный канал оплаты наличными в отделении банка. 49% опрошенных старше 60 лет не рассматривают возможность использования интернета или мобильного банка.

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