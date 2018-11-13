Граждане РФ пояснили, как спасаться от осеннего стресса

Москва, , 10:30 — REGNUM Осенью у людей ухудшается настроение и появляется упадок сил. Так считают 42% жителей России. 34% опрошенных признались, что чувствуют повышенную утомляемость и упадок сил. 19% заявили о резких перепадах настроения, 18% постоянно хочется спать, 16% респондентов становятся осенью более раздражительными. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Однако больше половины граждан (55%) уверены, что осенняя пора никоим образом не портит настроение. 59% засыпают без проблем и крепко спят (51%). В темное время суток осенью утром просыпаются легко 59% опрошенных. По мнению 15% граждан, надо просто думать о красоте этого времени года, о золотой поре, а не о плохой погоде, грязи (13%) и холоде (11%).

Лучшим лекарством от стресса для жителей России в осенний период является общение с родными и близкими. Такое мнение высказали 36% опрошенных. Кроме того, очень помогает какое-либо хобби (24%), кино (23%), чтение литературы (19%), а 15% респондентов находят удовольствие в простом лежании на диване.

Опрос проведен 30 октября 2018 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, прохладной осенью жители России предпочитают отдыхать в солнечных странах. Российские граждане предпочитают безвизовые страны с пляжным отдыхом и едут в такие страны, как Турция, Таиланд, Доминикана и ОАЭ.

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