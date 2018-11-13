Названы самые популярные вопросы о ЕГЭ

Москва, , 09:26 — REGNUM Более 15 тыс. звонков поступило на горячую линию и линию доверия ЕГЭ за период с января по октябрь 2018 года, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом телеканалу RT сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

В ведомстве уточнили, что жители страны по телефону доверия могут сообщить о любых связанных с проведением экзамена нарушениях, а по горячей линии — задать вопросы о ЕГЭ.

Так, в 2018 г. по поводу результатов сдачи ЕГЭ поступило более 5,3 тыс. звонков. Данный вопрос является самым популярным, поступившим на линию.

На втором и третьем месте по популярности вопросы, как принять участие в экзамене и подать документы (более 3,7 тыс. звонков) и процедура сдачи ЕГЭ (3114 звонков).

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