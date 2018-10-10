Названы популярные у заключённых предметы для ЕГЭ

Москва, , 09:50 — REGNUM В 2018 году 320 заключенных колоний сдали Единый государственный экзамен. Их доля составила 0,04% от всех сдававших ЕГЭ, сообщает 10 октября RT со ссылкой на данные Рособрнадзора.

В 2017 году ЕГЭ сдавали 312 заключенных. И в текущем, и в прошлом году самый предпочтительный предмет — русский язык. Его выбрали 277 и 260 заключенных сооответственно.

Базовый экзамен по математике в текущем году выбрали 270 заключенных, в 2017 году — 258 человек. Другие популярные предметы — обществознание (147 человек), профильная математика (138 человек) и история (52).

ЕГЭ и ОГЭ заключенные колоний сдают по желанию. Обучающиеся, освоившие программы среднего общего образования, проходят государственную итоговую аттестацию.

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