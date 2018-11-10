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Суд опроверг сообщения об утечке заданий ЕГЭ

Общество

Суд встал на сторону Рособрнадзора

Москва, 10 ноября 2018, 04:49 — REGNUM  Дорогомиловский суд Москвы признал ложными сведения об утечке ответов на ЕГЭ, опубликованные петербургским учителем Дмитрием Гущиным, и постановил удалить информацию об этом, сообщают «Невские новости».

Ранее Дмитрий Гущин опубликовал информацию о якобы утечке ответов на задания ЕГЭ по химии и математике еще до начала экзаменов. Рособрнадзор счел эти сообщения провокацией и решил оспорить это в суде.

Суд признал правоту Рособрнадзора и постановил удалить провокационную информацию, которая порочит честь ведомства. У учителя еще есть месяц для обжалования приговора. Сам Гущин не намерен сдаваться, он будет оспаривать решение суда в вышестоящих инстанциях.

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