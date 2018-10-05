Обращение к Президенту РФ жителей Ленского района Архангельской области

Архангельск, , 03:53 — REGNUM Уважаемый Владимир Владимирович!

К вам обращается многочисленный коллектив жителей Ленского района Архангельской области.

Мы живём в небогатом, но тихом и красивом месте — на берегах нашей любимой реки Вычегды. Живем так же спокойно, как тысячи лет жили здесь наши предки. Но случившееся вывело нас из себя — нашему дому угрожает экологическая опасность. И мы готовы пойти на всё, если вы нам не поможете.

В конце июля 2018 года жители п. Урдома обнаружили подозрительные работы в районе железнодорожной станции Шиес (СЖД) Ленского района Архангельской области. Неизвестные с кобурами на ремнях, без знаков ведомственной принадлежности, без предъявления разрешения с помощью автомобилей и техники без регистрационных знаков проводили широкомасштабную рубку леса. Местные власти в ответ на обеспокоенность жителей района развели руками от собственного же неведения.

Прибывший в п. Урдома 7 августа для разъяснения ситуации заместитель Председателя Правительства Архангельской области Е.Фоменко сообщил населению, что неизвестные ему компании из Москвы планируют в районе ст. Шиес построить завод по переработке отходов. А в настоящее время там проводятся подготовительные работы для строительства линейных объектов РЖД.

Е.Фоменко сообщил, что строительство производственных объектов по переработке отходов начнется лишь в случае положительных геодезических изысканий местности и с согласия населения. Однако мы не верим этим заявлениям, так как работы в целях строительства завода начались тайно, незаконно, без разрешения, экологической экспертизы и общественных слушаний и быстро наращивают темп. На встрече с Е. Фоменко присутствовали 300 жителей посёлка, которые выразили своё категоричное несогласие со строительством данного объекта. Общую позицию населения посёлка подтвердила и присутствующая на встрече Глава МО «Урдомское» Е.В. Смирнова.

Наша местность не подходит для размещения здесь производства по хранению и переработке отходов. Болотистый и плотно сплетенный речками рельеф местности повышает до недопустимого риск загрязнения огромной территории от случайных сбоев и аварий производства. А бассейн реки Вычегды и так уже перегружен различными негативными воздействиями на окрудающую среду выше всякой меры.

За 80 лет эксплуатации магистрали Северной железной дороги под ней образовался целый пласт мазута и фекалий, сливавшихся из поездов и пассажирских вагонов. Он никогда не обезвреживался, а просто засыпан сверху щебнем.

За 60 лет работы Верхне-Лупьинского леспромхоза на десятки километров вокруг вырублен лес, что привело к катастрофическим последствиям для природы и микроклимата нашего края.

Два целлюлозно-бумажных комбината в городах Сыктывкаре и Коряжме надолго испортили качество воды в реке Вычегда. Теперь её страшно пить даже кипяченую. Неприятный запах ЦБК при западном ветре часто достигает Урдомы.

Между СЖД и Вычегдой построены семь ниток магистральных газопроводов и нефтепровода. 40−50 лет назад недалеко от нас производились испытательные ядерные взрывы. В связи с этим наши дети стали больше болеть простудными и аллергическими заболеваниями. Почти в каждой семье есть умершие от онкологии.

Некоторые виды диких животных и рыбы, в том числе промысловых, почти исчезли, другие — заражены паразитами. Появились новые виды вредных растений и насекомых.

Наше население живет лесом. Заготовка дров, воды, ягод, грибов, рыбы, дичи является для нас образом жизни в этом суровом климате, а для многих в условиях безработицы — единственным источником для выживания.

Кроме того, на данной территории обитают птицы и животные, занесенную в Красную книгу РФ и Красную книгу Архангельской области.

В случае аварии на объекте, планируемом в районе ст. Шиес, высоко разветвлённая система рек и ручьев не позволит локализовать процесс распространения отравы. Вредные стоки расползутся на сотни километров вокруг за считанные дни. И никаких обеззараживающих веществ не хватит покрыть это огромное пространство. Ручьи на ст. Шиес впадают в р. Шиес, далее в реки Вычегда, Северная Двина и Белое море. Из-за высокого уровня грунтовых вод в районе населенного пункта Шиес никогда не было своего кладбища.

Таким образом, какой-либо масштабный объект по размещению, хранению, переработке отходов на ст. Шиес чреват гибелью не только для окружающей природной среды, но и для нас, здешних жителей.

Нами установлено, что подавляющее число жителей Ленского района выступает против строительства такого объекта. На нашей стороне местные органы власти, депутаты. Деваться нам больше некуда. Поэтому мы заявляем, что построить его мы всё равно не дадим.

ТРЕБУЕМ:

на основании изложенного принять необходимые меры для прекращения незаконного строительства в районе железнодорожной станции Шиес Ленского района Архангельской области.

Если никто из вас не поможет нам, то мы будем искать помощи в международных организациях.

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Почтовый адрес для направления ответа:

165 720, Архангельская область, Ленский район, п. Урдома, ул. Пушкинская, д. 25, инициативная группа общественного движения «Чистая Урдома».

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Подписи 4674 совершеннолетних жителей Ленского района Архангельской области под обращением против объекта по хранению, переработке отходов в районе ст. Шиес Ленского района Архангельской области, с требованием принять меры для прекращения любого строительства.

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