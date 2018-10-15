Проект экотехнопарка под Северодвинском не прошел общественные слушания

Архангельск, , 17:09 — REGNUM Жители Северодвинска дали решительный отпор строительству экотехнопарка — на общественные слушания с протестными плакатами пришли более тысячи горожан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоЦентр» заявил о намерении построить вблизи Северодвинска современный мусоросортировочный комплекс, полигон для твердых и промышленных отходов и установки по их обезвреживанию и утилизации.

Жители Северодвинска опасаются, что за красивыми словами кроется организация обычной свалки, а участок, выбранный для строительства объекта, находится всего в километре от дачного поселка.

На слушания, которые длились несколько часов, пришли более тысячи человек. Люди несли плакаты с лозунгами «Мы против свалки в Рикасихе!», «Требуем от депутатов выполнять волю народа!», «Полигон ТБО в Рикасихе — геноцид населения», а также с требованиями отставки губернатора и мэра. Сам градоначальник на слушаниях не присутствовал.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Северодвинска, в результате тайного голосования свою позицию выразили 1184 человека, 1138 из них высказались «против», а 39 голосов было отдано «за». Семь бюллетеней оказались испорченными.

Слушания должны пройти еще в нескольких близлежащих населенных пунктах. После этого мэру Северодвинска Игорю Скубенко предстоит решить будет ли вопрос вынесен на суд депутатов Горсовета.

Напомним, в Архангельской области есть еще одна горячая «мусорная» точка — в Ленском районе собираются построить мусороперабатывающий комплекс. Проект будет представлен правительству региона 18 октября. Однако работы на месте идут с июля. Волна протестов и уголовное дело о незаконной рубке процесс не остановили.

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