Недобросовестных производителей молока в РФ оштрафовали на 88,4 млн руб

Москва, , 09:10 — REGNUM В России за январь — сентябрь 2018 года было выявлено порядка 7−8% фальсификации среди молочных продуктов. По результатам контрольно-надзорных мероприятий снято с реализации около 200 тонн молока и молочной продукции, не отвечающей обязательным требованиям. Таковы результаты проверок, проведённых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, за девять месяцев 2018 года.

Читайте также: Роскачество подвело итоги всероссийской проверки молочной продукции

Как уточнили в ведомстве, всего было исследовано более 210 тысяч проб молочной продукции.

Теперь за нарушение требований к молоку и молочным продуктам недобросовестным производителям придётся раскошелиться. На них Роспотребнадзор наложил более 2,6 тысячи штрафов на общую сумму 88,4 млн рублей.

«Выдано более 4 тысяч предписаний об устранении нарушений, из них более 2,1 тысячи предписаний связаны с требованиями технических регламентов», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее по теме: Роскачество проверило молоко по всей России

Роспотребнадзор снял с реализации 25 партий калужской молочной продукции

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всероссийскую проверку молока провело Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором. Разного рода нарушения были выявлены в каждом пятом продукте, однако в целом всё молоко оказалось свежим и в большинстве случаев содержащим достаточное количество белка. Для проверки были взяты образцы 90 популярных торговых марок молока жирностью 3,2%, нарушения были выявлены в 20,5% случаев.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор рассказал об итогах проверки овощей и фруктов