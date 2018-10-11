Роскачество проверило молоко по всей России

Москва, , 10:23 — REGNUM Всероссийскую проверку молока провело Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором. Разного рода нарушения выявлены в каждом пятом продукте, однако в целом всё молоко оказалось свежим и в большинстве случаев содержащим достаточное количество белка, сообщает 11 октября пресс-служба организации.

Для проверки были взяты образцы 90 популярных торговых марок молока жирностью 3,2%. В 72 случаях товар соответствовал обязательным требованиям, доля продукции с теми или иными нарушениями составила 20,5%.

Так, молоко восьми марок содержало немолочные жиры, в трех образцах было выявлено занижение жирности, а в 25 случаях — добавление сухого молока.

Читайте также: Роскачество проверило картофель: большинство клубней поражены

В пяти образцах уровень антибактериальных веществ превышал допустимый, в четырех были выявлены бактерии кишечной палочки, в одном — повышенное количество микроорганизмов.

Результаты исследования опровергли многие потребительские мифы, отметила замглавы Роскачества Елена Саратцева. Так, не подтвердилось массовое разбавление молока и снижение себестоимости за счет добавления растительных жиров, крахмала или других загустителей.

Лучшее молоко, заключили в Роскачестве, производят в Архангельской, Белгородской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Тюменской и Челябинской областях, Краснодарском и Пермском краях, республиках Карелия и Адыгея.

Читайте ранее в этом сюжете: Роскачество определило лучшую сметану в России