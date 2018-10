МГУ занял 275 место в международном рейтинге университетов

Вашингтон, , 09:41 — REGNUM В мировой рейтинг университетов, составленный американской медиакомпанией U.S. News Best Global Universities 2019 пошли четырнадцать российских вузов, пишет портал US News.

Отмечается, что всего рейтинг оценивает позиции 1250 университетов из 74 стран мира. Согласно опубликованным данным, из российских вузов наиболее высокое место (275) занял Московский государственный университет им. Ломоносова. По сравнению с прошлогодним показателем его рейтинг упал на 8 позиций. Также в топ-500 вошли НИЯУ МИФИ (419 место), Новосибирский государственный университет (433 позиция) и Московский физико-технический институт (460).

Кроме указанных учебных заведений, в мировой рейтинг попали Санкт-Петербургский госуниверситет, Томский госуниверситет, Санкт-Петербургский политехнический университет, Высшая школа экономики (ВШЭ), Казанский федеральный университет, Университет ИТМО, Томский политехнический университет, Национальный исследовательский технологический университет стали и сплавов «МИСиС», Национальный исследовательский Нижегородский госуниверситет им. Лобачевского и Уральский федеральный университет. Следует отметить, что указанные вузы по отношению к прошлому году свои позиции заметно улучшили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в международный рейтинг, составленный изданием Times Higher Education, попали шесть российских университетов по направлениям «Образование», «Бизнес и экономика», «Социальные науки» и «Право».

Кроме того, в октябре 2018 года был составлен рейтинг лучших университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), в первой сотне которого оказались 24 вуза из Российской Федерации.

