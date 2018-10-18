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Шесть российских университетов попали в международный рейтинг

Наука

Самую высокую позицию занял Казанский федеральный университет

Шесть российских университетов попали в международный рейтинг
Disciple
Казанский федеральный университет

Москва, 18 октября 2018, 03:51 — REGNUM  Шесть российских университетов попали в международный рейтинг лучших вузов по направлениям «Образование», «Бизнес и экономика», «Социальные науки» и «Право». Рейтинг составило издание Times Higher Education.

Этими российскими университетами оказались Казанский федеральный университет, Московский государственный университет им. Ломоносова, Томский государственный университет, Высшая школа экономики, Уральский федеральный университет и Санкт-Петербургский государственный университет. Самую высокую позицию в этом рейтинге среди российских вузов занял Казанский федеральный университет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября был опубликован рейтинг лучших университетов стран БРИКС. В первую сотню этого рейтинга попали 24 российских вуза. Лидером среди российских вузов оказался Московский государственный университет имени Ломоносова. Он занял шестую позицию в международном рейтинге.

Читайте ранее в этом сюжете: В топ-100 рейтинга вузов стран БРИКС вошли 24 российских университета

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Рейтинги вузов
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