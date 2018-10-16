В топ-100 рейтинга вузов стран БРИКС вошли 24 российских университета

Москва, , 23:40 — REGNUM 24 российских вуза вошли в первую сотню ежегодного рейтинга лучших университетов стран БРИКС (QS University Rankings BRICS), составляемого аналитической компанией Quacquarelli Symonds.

В рейтинге представлены высшие учебные заведения, расположенные в Бразилии, России, Индии, Китае и ЮАР.

Лучшими среди российских вузов оказались Московский государственный университет имени Ломоносова, занявший шестое место в рейтинге, и Санкт-Петербургский государственный университет, разместившийся на одиннадцатой позиции.

Также в топ-100 рейтинга вошли Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Высшая школа экономики, Томский политехнический университет.

Всю первую пятёрку рейтинга заняли вузы КНР. При этом первое место уже шестой год подряд удерживает пекинский Университет Цинхуа.

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