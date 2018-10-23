АЛРОСА ответит рублём за загрязнение рек Якутии: решение Росприроднадзора

Якутск, , 04:35 — REGNUM К авариям на дамбах Иреляхского месторождения алмазов в Якутии привело невыполнение АЛРОСА прописанных в лицензионных соглашениях правил пользования недрами. К такому выводу пришло управление Росприроднадзора республики, приняв решение оштрафовать алмазодобытчика на 600 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О рассмотрении в управлении Росприроднадзора сразу двух дел об административных правонарушениях, допущенных АЛРОСА, пишет газета «Коммерсант». По её данным, сотрудники надзорного ведомства пришли к выводу, что прорыва иреляхских дамб могло бы не случиться, если бы алмазодобывающая компания выполняла условия заключённых с нею лицензионнных соглашений в части графиков проверок и отклонения от технических проектов.

Позже алмазодобывающая компания будет подвергнута и другим взысканиям за загрязнение рек Якутии, в том числе ей предстоит возместить нанесённый им ущерб, сумма которого пока не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ростехнадзор Якутии назначил АЛРОСА наказание в виде штрафа за то, что компания, по мнению надзорного ведомства, не следила должным образом за состоянием Иреляхских дамб — потенциально опасного для окружающей среды объекта.

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В АЛРОСА это решение пытаются оспорить, указывая на то, что месторождение «Иреляхская россыпь» отрабатывается компанией с применением дражного флота.

«Данный способ отработки является экологически безопасным, так как ведётся без применения химических материалов и реагентов», — утверждают в АЛРОСА. Ещё одним аргументом в свою защиту компания выдвигает тот факт, что дамбы не являются постоянным сооружением.

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Напомним, жители четырёх районов Якутии на месяц остались без питьевой воды после размыва дамб алмазодобывающей компании на Иреляхском месторождении, которое произошло 19 августа 2018 года. После ЧП допустимые нормативы по взвесям в реках были превышены в сотни раз. Авария на дамбах АЛРОСА расценивается следственными органами как преступление в сфере экологии. Ранее факт загрязнения АЛРОСА водоёмов Якутии стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников компании, допустивших ЧП. Прокуратура Якутии пришла к выводу, что прорыва дамб можно было избежать, если бы в алмазодобывающей компании при их эксплуатации соблюдались требования безопасности и за их состоянием кроме самой АЛРОСА как следует следили бы контролирующие органы.