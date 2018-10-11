Если бы АЛРОСА исполняла законы, ЧП на Вилюе можно было бы избежать: мнение

Якутск, , 10:09 — REGNUM Собственник гидротехнического сооружения обязан нести ответственность за его безопасность, это прописано в федеральном законодательстве и АК АЛРОСА тоже касается. Такое мнение высказал председатель общественного Совета Нюрбинского района Якутии Павел Необутов, комментируя ЧП на дамбах Иреляхского месторождения, которое привело к тому, что три реки Якутии были загрязнены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«АК Алроса (ПАО) ошибочно утверждает, что закон не требует составления декларации (самого основного документа). Однако на основании статьи 10 Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» чётко указано, что собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая организация составляют и представляют в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти декларацию безопасности гидротехнического сооружения. Декларация безопасности гидротехнического сооружения является основным документом, который содержит сведения о соответствии гидротехнического сооружения критериям безопасности», — публикует заявление Павла Необутова «Аартык.ру».

Он также не согласен с утверждением АЛРОСА, что дамбы, размытие которых привело к ЧП, были временными, высказывая мнение, что они не должны считаться таковыми, если эксплуатируются с 1960 года.

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«Если бы сооружение возводилось согласно требованиям действующего законодательства, то были бы построены дамбы из железобетонных конструкций с применением скальных пород, и гидродинамической аварии можно было избежать», — также подчеркнул общественник.

Павел Необутов акцентирует внимание на том, что дамбам, защищающим от загрязнения столь крупную реку, как Вилюй (течёт через четыре района Якутии и является источником питьевого водоснабжения), должен был быть присвоен не четвёртый, а второй класс опасности. Число людей, которые могут пострадать от ЧП на гидротехническом сооружении, тоже должно было учитываться при определении класса опасности, а количество жителей населённых пунктов, расположенных по берегам Вилюя, достигает 200 тыс.

Но даже если по документам вины АЛРОСА в загрязнении реки Вилюй нет, правоохранительные органы всё равно могут потребовать от неё компенсацию ущерба, считает общественник, объясняя свою позицию положениями постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде».

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«В силу статьи 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, независимо от наличия вины, — также пояснил Павел Необутов. — Возмещение вреда окружающей среде не является основанием для освобождения лица от ответственности за причинение вреда здоровью граждан или имуществу физических и юридических лиц в результате негативного воздействия на окружающую среду в связи с осуществлением им хозяйственной и (или) иной деятельности и нарушением законодательства в области охраны окружающей среды».

Общественник уверен, что к экологической катастрофе, на месяц оставившей без питьевой воды более 200 тыс. человек, привело несоблюдение требований Постановления Правительства РФ и Федеральных законов.

Как сообщало ИА REGNUM, Ленское управление Ростехнадзора Якутии назначило АЛРОСА наказание в виде штрафа за то, что компания, по мнению надзорного ведомства, не следила должным образом за состоянием Иреляхских дамб — потенциально опасного для окружающей среды объекта.

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В АЛРОСА ущерб платить не намерены и пытаются оспорить такое решение Ростехнадзора, аргументируя это тем, что месторождение «Иреляхская россыпь» отрабатывается компанией с применением дражного флота. «Данный способ отработки является экологически безопасным, так как ведётся без применения химических материалов и реагентов», — утверждают в АЛРОСА. Ещё одним аргументом в свою защиту компания выдвигает тот факт, что дамбы не являются постоянным сооружением.

Но факт остаётся фактом: жители четырёх районов республики на месяц остались без питьевой воды после размыва дамб алмазодобывающей компании на Иреляхском месторождении. Допустимые нормативы по взвесям в реках были превышены в сотни раз. Авария на дамбах АЛРОСА расценивается следственными органами как преступление в сфере экологии. Ранее факт загрязнения АЛРОСА водоёмов Якутии стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников компании, допустивших ЧП. Прокуратура Якутии пришла к выводу, что ЧП можно было избежать, если бы в алмазодобывающей компании при их эксплуатации соблюдались требования безопасности и за их состоянием кроме самой АЛРОСА как следует следили бы контролирующие органы.

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