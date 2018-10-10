Колымчане против изменения названия аэропорта «Сокол»: «Лишняя трата денег»

Магадан, Магаданская область, , 08:34 — REGNUM Магаданскую область взбудоражило намерение изменить название регионального аэропорта. Воздушные ворота Колымы расположены в посёлке Сокол, а потому имеют такое название, и жители региона им гордятся. По мнению колымчан, что-то добавлять к этому не нужно и будет стоить дорого, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Изменить название аэропорта «Сокол» предложили в общественной палате региона. Переименовать воздушные ворота Колымы предлагается в рамках поддержанной министром культуры РФ Владимиром Мединским общероссийской инициативы по присвоению международным аэропортам страны имён выдающихся соотечественников. Аэропорт «Сокол» стал одним из 45 воздушных ворот, попавших в список для дополнения названия. Люди эмоционально высказывают свои мнения по этому поводу в соцсетях, большинство — категорически против.

«Предлагаю немедленно начать собирать подписи против смены названия аэропорта. Хватит министрами тратить народные деньги на воздух», «Не менять и ничего не добавлять!», «Кто-нибудь сможет мне внятно объяснить причину — зачем это вообще нужно делать и в частности именно сейчас? В чем такая острая необходимость? Зачем???», «Переименование — опять лишняя трата денег, и опять кто-то на этом наживётся», «Это больших денег стоит — печати, документы переделать и так далее», «Многие десятилетия, именно «Сокол» сохранял наши самолёты от падений и всяких ЧП. Поэтому не будем предавать его. Сокол — птица гордая, смелая, энергичная», — аргументируют свою позицию колымчане.

Есть и те, кто не против изменения названия аэропорта, но позиция их такова: «Чем бы дети ни тешились, лишь бы новый налог не ввели».

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту «Сокол» в Магадане теперь могут совершать посадку дальнемагистральные двухпалубные широкофюзеляжные самолёты типа Boeing 747−400. Это стало возможным с 15 сентября после завершения модернизации взлётно-посадочной полосы воздушных ворот региона.