Главный аэропорт Приморья может получить имя рок-музыканта Ильи Лагутенко

Владивосток, , 09:10 — REGNUM Главный аэропорт Приморья может получить имя одного из 10 выдающихся людей края, среди которых известные исторические личности, а также рок-музыкант, автор песни «Владивосток-2000», лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Общественной палатой Приморского края сформирован список выдающихся людей региона, чьи имена достоин носить аэропорт. В этот список вошли русский государственный деятель, граф, генерал-губернатор Восточной Сибири (1847−1861 г) Николай Николаевич Муравьев-Амурский, российский и советский путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед Владимир Клавдиевич Арсеньев, дипломат, генерал Николай Павлович Игнатьев, предприниматель, меценат, натуралист, энтомолог и селекционер Южно-Уссурийского края Михаил Иванович Янковский, советский военно-морской деятель, Адмирал Флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов.

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Также главный аэропорт Приморья может получить имя русского военно-морского деятеля, океанографа, полярного исследователя, кораблестроителя, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова, советского писателя и общественного деятеля, журналиста, военного корреспондента Александра Александровича Фадеева, первой в мире женщины — капитана дальнего плавания Анны Ивановны Щетининой или российского исследователя Дальнего Востока, адмирала, путешественника, члена учёного комитета морского министерства Геннадия Ивановича Невельского.

В список выдающихся людей попал также российский рок-музыкант, основатель группы «Мумий Тролль» Илья Игоревич Лагутенко.

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Стоит отметить, что сегодня главный аэропорт Приморья имеет уже два названия — Международный аэропорт Владивосток и аэропорт Кневичи (по месту своего непосредственного расположения).

Как сообщало ИА REGNUM, в адрес оргкомитета общенационального конкурса «Великие имена России» поступило огромное число предложений, в общей сложности более 400 вариантов имен — от исторических фигур и деятелей советского периода до современников. В ходе второго этапа конкурса, который продлится до 28 октября, к выдвижению имен подключаются непосредственно жители регионов проекта. Они могут добавить свой вариант для выбранного аэропорта на сайте великиеимена.рф.

Кандидаты, которые наберут 500 и более голосов, войдут в расширенный лонг-лист.