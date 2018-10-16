Якутяне о переименовании аэропорта: «Звучит не очень»

Якутск, , 07:10 — REGNUM Жители Якутии не видят необходимости в дополнении названия аэропорта Якутска. Людям кажется странной и эта идея, и имя лётчика, выбранное для названия республиканских воздушных ворот, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Аэропорту Якутска предлагается дать имя первого якутского лётчика Валерия Кузьмина. Эту инициативу уже одобрила региональная общественная палата, фактически подержав проект «Великие имена России» министра культуры РФ Владимира Мединского.

Якутяне, поддерживающие инициативу по изменению названия аэропорта, в республике есть, но по сравнению с количеством недоумевающих по этому поводу жителей региона таких немного. В основном люди считают, что лучше было бы оставить всё как есть — сохранить название аэропорта «Якутск» или добавить к нему название местности, в которой он расположен — Туймаада. Многие придерживаются мнения, что если уж присваивать аэропорту имя великого человека, то это должен быть не Валерий Кузьмин, а учёный и общественные деятель, поэт, прозаик, драматург Платон Ойунский.

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А вообще «о взлётно-посадочной полосе и работе надо думать, чтобы самолёты не разбивались», советуют, комментируя инициативу, якутяне.

«Тот кто предлагает такие вещи обыкновенный подлиза от власти, который хочет показать себя. Этот прием старый очень… Нужно также какие-нибудь грамоты придумать, значки медальки и всё такое, только бы не заниматься главным — своей непосредственной работой и безопасностью полётов», — также пишут якутяне.

«Зачем? Поясните мне кто-нибудь», «В первую очередь название должно быть красивое. Чем плохо название Туймаада?», «Логичнее по названию местности», «Зачем эти лишние траты на переименование?», «При всём уважении к Кузьмину, название аэропорт имени Кузьмина звучит не очень», — высказывают мнения жители Якутии.

«Это после того как самолет SSJ 100 его имени сломали при приземлении по вине служб аэропорта. Это видимо такой вид компенсации», — также пишут якутяне, вспоминая, что этой модели самолёта «Суперджет» было как раз присвоено имя Валерия Кузьмина.

Напомним, Валерий Кузьмин был первым лётчиком из народа саха. Являлся командиром Якутского объединённого авиационного отряда регионального управления гражданской авиации, а также героем социалистического труда. Кузьмин активно участвовал в Великой Отечественной войне, а после её окончания помогал осваивать побережья Северного Ледовитого океана и искать алмазные месторождения на западе Якутии. В течение 12 лет плодотворно руководил Якутским объединённым авиапредприятием.

Платон Ойунский — очень известная в республике личность. Он фактически является основоположником якутской литературы советского периода. Творчество Ойунский совмещал с научной и общественной деятельностью. Его рассказы, повести, драмы вошли в золотой фонд литературы народа саха. Имя Платона Алексеевича Ойунского присвоено Саха академическому театру, Литературному музею в Якутске, улицам в населённых пунктах Якутии, в том числе в городах Якутске, Мирном, Нерюнгри.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября во время посадки в аэропорту Якутска самолёт «Суперджет» выехал за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находился 91 человек, в том числе семь детей. После ЧП четыре пассажира обратились за медпомощью. Предварительными причинами инцидента называются гололёд и износ шасси самолёта.

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