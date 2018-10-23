Стартовал второй этап общенационального конкурса «Великие имена России»

Москва, , 11:19 — REGNUM До 28 октября 2018 года каждый житель регионов проведения общенационального конкурса «Великие имена России» может предложить свой вариант имени своему аэропорту. Эта возможность доступна на сайте проекта — великиеимена.рф. На сегодняшний день уже более 400 имен великих соотечественников вошли в список кандидатов по итогом региональных общественных обсуждений.

Первый этап конкурса «Великие имена России» завершен. Его итогом стало формирование списков имен — претендентов от каждого региона проекта. К инициативе выдвижения имен активно подключились общественные организации, местные краевые и профессиональные сообщества, средства массовой информации. В ответ на многочисленные пожелания общественности организаторы конкурса сняли ограничение на выдвижение в качестве кандидатов политиков последнего столетия.

В адрес оргкомитета конкурса поступило огромное число предложений, в общей сложности более 400 вариантов имен — от исторических фигур и деятелей советского периода до наших современников. Представлен как общенациональный, так и локальный культурно-исторический контекст — имена людей, которыми особенно гордятся жители каждой территории. Все списки доступны на сайте конкурса великиеимена.рф.

Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, комментируя результаты первого этапа конкурса, отметил активную вовлеченность регионов в проект: «Я хотел бы поблагодарить регионы и наших коллег из общественных палат за интересные предложения и ответственный подход к организации обсуждений на местах. Дискуссии, которые развернулись на площадках региональных палат, являются свидетельством неподдельного интереса общества к проекту — тема прошлого и настоящего, роли личности в истории задевает всех за живое. Решение отказаться от фильтра политиков ХХ века оказалось правильным. Это расширило горизонты обсуждений и позволило избежать ущемления прав отдельных групп населения».

Очевидно, что в ходе последующих этапов конкурса за некоторые великие имена развернется конкуренция между регионами. Среди них: Петр Первый, Екатерина Великая, Дмитрий Менделеев, Александр Пушкин, Антон Чехов, Петр Чайковский, Сергей Королев и др.

Имя создателя периодической системы химических элементов хотели бы видеть в названии своего аэропорта сразу шесть регионов: Москва (Шереметьево), Санкт-Петербург, Симферополь, Тюмень, Белгород, Томск. На данный момент это чемпион конкурса.

Петром Первым кроме Санкт-Петербурга предлагают назвать аэропорты Воронежа, Екатеринбурга и Астрахани. За имя Чехова с московским Домодедово конкурируют Южно-Сахалинск и Симферополь — с каждым местом связаны различные периоды жизни писателя. Два северных города — Архангельск и Мурманск хотят назвать свои воздушные гавани в честь Отто Шмидта — исследователя Арктики, а крупнейшие аэропорты ХМАО — Сургута и Нижневартовска — в честь легендарного геолога Фармана Салманова.

Сопредседатель Российского исторического общества Александр Чубарьян подчеркнул: «Очень приятно, что люди чтут память наших знаменитых путешественников и исследователей. Практически в каждом регионе фигурирует эта категория имен. Россия всегда была на передовых ролях в освоении мировых пространств. Важно удерживать это на уровне исторического кода».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе второго этапа конкурса, который продлится до 28 октября, к выдвижению имен подключаются непосредственно жители регионов проекта. Они могут добавить свой вариант для выбранного аэропорта на сайте великиеимена.рф.

Кандидаты, которые наберут 500 и более голосов, войдут в расширенный лонг-лист. Следует напомнить, что положение о конкурсе содержит техническое ограничение на выдвижение имен, которые уже использованы в названиях российских аэропортов.

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