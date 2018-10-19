Петропавловск-Камчатский, , 10:20 — REGNUM Главному аэропорту Камчатки хотят присвоить имя первооткрывательницы камчатского чуда — «Долины гейзеров» Татьяны Ивановны Устиновой. Заявку внёс «Союз женщин Камчатки», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Якутяне о переименовании аэропорта: «Звучит не очень»

«Другие общественные организации предлагают тех личностей, чьи имена и так на слуху много лет и прочно ассоциируются в сознании людей с Камчаткой. Мы же хотим почтить память человека, явившего миру визитную карточку Камчатки, наше восьмое чудо света — Долину Гейзеров. Далеко не все посетители Долины гейзеров знают имя первооткрывательницы — Татьяны Ивановны Устиновой, которая работала в Кроноцком заповеднике геологом», — привело слова из заявления «Союза женщин Камчатки» ИА Кам 24.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные наименования 45 крупнейших аэропортов России могут быть дополнены именами известных и выдающихся соотечественников. Инициатива принадлежит Русскому географическому обществу, Обществу русской словесности и Военно-историческому обществу.