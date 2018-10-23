В Москве за два дня может выпасть пятая часть октябрьской нормы осадков

Москва, , 13:38 — REGNUM В Москву и Подмосковье пришли дожди. По прогнозам Росгидрометцентра, за два ближайших дня может выпасть 20% от месячной нормы осадков, которая в октябре составляет 59 мм.

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Так, 24 октября в дневные и ночные часы ожидается выпадение 7 мм осадков, 25 октября — еще 6 мм. Сухой и солнечной погода не будет в выходные дни. В Московском регионе выпадет 10 миллиметров осадков, что составляет около 17% от месячной нормы.

Добавим, что, по прогнозам метеорологов, дождливой в Москве будет вся текущая неделя, включая выходные. Температура воздуха не прогреется выше 6 — 9 градусов тепла.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве все дожди пришлись на первую неделю октября. Тогда выпала половина месячной нормы осадков — свыше 30 мм. Затем в регионе установилась сухая погода.

По данным синоптиков, небольшой дождь ожидается уже сегодня, 23 октября.

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