Понедельник, 22 Октября 2018 года
10:28:16 МСК

Москвичам пообещали первый снег и резкий спад атмосферного давления

Общество

Начиная со вторника, 23 октября, ночью столбики термометров будут опускаться ниже нулевой отметки, поэтому возможно выпадение первого снега

Москвичам пообещали первый снег и резкий спад атмосферного давления
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Осень

Москва, 22 октября 2018, 10:03 — REGNUM  В ближайшие дни в Москве синоптики ожидают резкое падение атмосферного давления. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

В метеослужбе отметили, что в период с 23 по 25 октября в столице России показатель атмосферного давления снизится на 30 мм — до уровня в 725 мм рт. столба. Начиная со вторника, 23 октября, в регионе ночью столбики термометров будут опускаться ниже нулевой отметки, поэтому возможно выпадение первого снега.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики уведомили, что в Москве постепенно заканчивается сезон бабьего лета и осень возвращает свои утраченные права.

Читайте также: «Осень возвращает утраченные права»: синоптики о погоде в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить